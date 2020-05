Fase 2: trasporti, il servizio Gtt torna da domani al 100%

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - In previsione della riapertura di molte attività, il trasporto pubblico locale torna da domani al 100%. Lo rende noto Gtt, il Gruppo Torinese Trasporti, che per prevenire possibili criticità ha deciso di potenziare l'assistenza alla clientela con duecento addetti dedicati, soprattutto alle fermate. Prevista la ripresa del controllo dei documenti di viaggio, per verificare la situazione sul territorio saranno impegnati anche dirigenti e funzionari dell'azienda, a cominciare dall'amministratore delegato Giovanni Foti.

Il perdonale sarà dotato di mascherina e di visiera protettiva. L'azienda del trasporto pubblico locale, che sta operando con 10 mila corse giornaliere, 615 mezzi e 1.200 conducenti, proseguirà il monitoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici. In queste settimane l'affluenza è stata ancora bassa, con un indice di utilizzo della metro intorno al 15% e circa 22 mila passaggi al giorno contro i 150 mila del periodo pre-emergenza, ma 9 mila nelle settimane di lock-down. Tram e bus hanno visto un aumento di bip giornalieri, passati dai 12 mila del lock-down a 30 mila, ma con un utilizzo medio complessivo dei mezzi del 16% rispetto al periodo pre-Covid.

