Fase 2: riaprono 71 Spazi Enel Piemonte,servizi in sicurezza

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Inizia la fase 2 anche per i 71 Spazi Enel Partner presenti in Piemonte, pronti da domani, si legge in una nota dell'azienda, "a offrire un servizio non solo di qualità, ma anche all'insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori".

Per avviare la ripresa dell'operatività dei negozi, chiusi da marzo per contrastare la diffusione del Covid-19, gli Spazi Enel hanno provveduto a riorganizzare gli ambienti all'interno dei punti vendita, predisponendo tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e dei propri operatori.

All'interno dei negozi si potrà accedere solo se muniti di guanti e mascherina. Gli ingressi saranno scaglionati, garantendo il distanziamento tra le persone. I desk sono dotati di divisori protettivi in plexiglass, mentre ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani. All'interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione. (ANSA).