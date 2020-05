Crolla balcone al primo piano, due feriti nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 MAG - Due persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio per il crollo di un balcone al primo piano di una casa nella piazza principale di Mirabello Monferrato, nell'Alessandrino. Soccorse da vigili del fuoco e personale sanitario del 118, sono state trasportate in ospedale in codice giallo. L'area è stata transennata e messa in sicurezza. (ANSA).