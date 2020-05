Stampa Subalpina e Ordine Giornalisti al fianco dell'ANSA

L'Associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte

sono a fianco delle colleghe e dei colleghi dell'agenzia di stampa Ansa,

che in queste ore sono in sciopero per contrastare l'ennesimo piano

aziendale con tagli di posti di lavoro e di spazi per i collaboratori.

L'Ansa è uno dei principali pilastri del sistema informativo nazionale e

lo ha riconfermato in questi mesi drammatici di emergenza sanitaria. In

condizioni difficili, in smart working e in assenza di dotazioni

tecnologiche adeguate, i giornalisti e le giornaliste dell'Ansa hanno

continuato a produrre buona e sana informazione, indispensabile per la

vita stessa, consapevole e democratica, del Paese.

Proprio nel momento in cui il Paese riconosce all'informazione un ruolo

essenziale e il governo destina risorse per prorogare le convenzioni con

le agenzie di stampa, gli amministratori dell'Ansa presentano un piano

che, a distanza di poco tempo dall'ennesima tornata di prepensionamenti,

prevede un nuovo taglio dei posti e del costo del lavoro per

fronteggiare le criticità degli ultimi due mesi. Ancora una volta il

pareggio dei conti si otterrebbe con il sacrificio dei redattori e dei

collaboratori, appunto quelli che producono la qualità e la quantità di

notizie che hanno reso e rendono l'Ansa uno dei principali pilastri del

sistema informativo nazionale.

L'Associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte

sostengono le ragioni e le azioni delle colleghe e dei colleghi

dell'Ansa ed auspicano che l'azienda ridisegni un piano di recupero e

sostenibilità centrato innanzitutto sulle prospettive di rilancio e

sulle strategie per potenziare e arricchire semmai l'offerta informativa

dell'agenzia su tutte le piattaforme.