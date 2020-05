Torino: soluzione per senzatetto, chiuso hub temporaneo

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Hanno trovato accoglienza in varie strutture i senzatetto che martedì mattina sono stati trasferiti nell'hub temporaneo di Torino Esposizioni da piazza Palazzo di Città, che occupavano da una settimana in seguito alla chiusura del dormitorio invernale di piazza d'Armi. Lo rendono noto il prefetto di Torino, Claudio Palomba, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine degli accertamenti sanitari e delle verifiche documentali cui sono stati sottoposti tutti i senzatetto.

In particolare, 36 persone sono state inserite in diversi progetti da parte dei servizi sociali della Città di Torino: 12 sono state accolte in dormitori, 8 hanno avuto accesso a percorsi del Siproimi (ex Sprar) e 16 hanno trovato ospitalità in altre strutture di accoglienza. Dopo ulteriori accertamenti, 13 persone sono invece state inserite in centri di accoglienza straordinaria (Cas) e una è stata portata al Cpr.

Sulla problematica dei senza fissa dimora nel suo complesso è prevista nei prossimi giorni una riunione "con la partecipazione della Prefettura, della Regione, della Città Metropolitana e del Comune di Torino". (ANSA).