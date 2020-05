Giustizia: in pensione Borgna, pm antimafia e saggista

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Andrà in pensione il 1/o ottobre dopo quarant'anni di servizio Paolo Borgna, 66 anni, procuratore aggiunto a Torino, una delle figure storiche della magistratura subalpina.

Originario di Alba (Cuneo), dopo la laurea in giurisprudenza ha lavorato come avvocato prima di entrare in magistratura nel 1980. A Torino ha operato per dieci anni nella Direzione distrettuale antimafia ed è stato coordinatore del pool sicurezza urbana; è stato il primo pm in Piemonte a contestare reati di tratta delle persone. Dal 2001 al 2003 ha prestato servizio a Bruxelles, come inviato dal governo italiano, per occuparsi di contrasto alla criminalità transfrontaliera. E' stato reggente della procura di Torino dal dicembre 2018 fino all'insediamento di Anna Maria Loreto.

Borgna è conosciuto anche per la sua attività di saggista.

Fra i suoi libri più noti (entrambi editi da Laterza) spiccano "Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore" e una biografia di Alessandro Galante Garrone intitolata "Un Paese migliore". (ANSA).