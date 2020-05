Fase 2: Città salute Torino aderisce campagna Movi by Mobike

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - La Città della Salute di Torino aderisce alla campagna Movi by Mobike con 150 pass gratuiti da 90 giorni ai propri dipendenti per l'utilizzo del bike sharing.

I dipendenti degli ospedali, impegnati nei reparti Covid, potranno utilizzare il servizio per gli spostamenti in sicurezza casa-lavoro in Torino.

La nuova campagna #IMoviForMyCity è stata lanciata per evidenziare le persone straordinarie in prima linea nella lotta contro l'emergenza globale. Personale medico, volontari e lavoratori essenziali per le nostre comunità si stanno muovendo in sicurezza con il servizio in sharing, evitando i trasporti pubblici e rispettando le misure preventive di distanziamento sociale.

I dipendenti della Città della Salute che vorranno usufruire dell'abbonamento trimestrale gratuito potranno scaricare sul telefono l'applicazione 'Mobike EU', registrarsi ed inserire il codice creato per l'occasione. Movi by Mobike condividerà sui Social Media @RideMovi alcune foto dei dipendenti della Città della Salute in sella alle Mobike.

