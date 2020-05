Torino: senzatetto trasferiti, tamponi tutti negativi

Sono tutti negativi al Covid-19 i senzatetto spostati ieri da piazza Palazzo di Città all'hub temporaneo di Torino Esposizioni. A rendere noto l'esito dei tamponi, arrivati tra ieri sera e questa mattina, è la Prefettura. Per i 51 senza fissa dimora si valuta ora una sistemazione definitiva; in mattinata è prevista sul tema una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al vaglio delle autorità competenti, secondo quanto si apprende, c'è anche la posizione giuridica di ognuno di loro.