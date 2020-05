Pasticceria con 130 anni 'scopre' l'e-commerce

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Anche i locali storici si adattano ai cambiamenti imposti dalla pandemia di Coronavirus. Ne è un esempio una pasticceria vercellese con oltre 130 anni di attività, l'ottocentesca Taverna&Tarnuzzer, gestita da cinque generazioni dalla stessa famiglia di proprietari.Con le saracinesche abbassate dal lockdown, I titolari si sono rivolti alla startup biellese Vidra, per utilizzare la sua piattaforma per l'e-commerce e avviare il canale delle vendite online.

Dopo il primo testa a Pasqua - "siamo riusciti a gestire due settimane di lavoro intenso, in modo semplice e efficiente", afferma Nicola Tarnuzzer - abbiamo acquisito nuovi clienti e colta l'opportunità. Per noi si tratta di un mercato nuovo. La storia della nostra pasticceria è centenaria, inizia il 13 febbraio 1889 e, per il tipo di attività, il servizio ecommerce non sembrava certo una priorità su cui investire nel breve termine. Oggi le prospettive sono cambiate e lo consideriamo come parte integrante del nostro lavoro".

La piattaforma Vidra al momento conta più di 2mila clienti, di cui la metà arrivati proprio nell'ultimo bimestre, soprattutto dai settori food & beverage, abbigliamento, scarpe e sport, benessere e ottica. (ANSA).