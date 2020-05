Maltempo, giovedì allerta gialla sul nord del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Altri due giorni di maltempo in PIemonte: oggi piogge diffuse su tutta la regione fino alla serata, domani scatta l'allerta gialla per i temporali.

Riguarderà il nord della regione, dalla Val Sangone, nel Torinese, fino al bacino del Toce e tutta la pianura settentrionale. Con l'allerta gialla c'è il rischio di locali fenomeni di allagamento, caduta di alberi, piccole frane, fulmini. Temporali con raffiche forti di vento sono previste anche da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sullo spartiacque con la Liguria. Lo zero termico scenderà sotto i 3000 metri di altitudine. (ANSA).