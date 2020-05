Green Jobs, le migliori idee di studenti Piemonte e Genova

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - L'emergenza Covid non ha fermato Green Jobs, il progetto promosso dalle Fondazioni aderenti all'Acri. A vincere una sfida tra gli studenti del Piemonte e della Liguria per realizzare mini imprese green, in una inedita finale virtuale al termine di un percorso che ha coinvolto 157 classi e più di 3.000 studenti, sono stati i team dell'Istituto tecnico Majorana e dell'Istituto Galilei Ferrari di Torino. Il Majorana è stato premiato dalla Compagnia di San Paolo per il Major revolution exchange project, una piattaforma per lo scambio e il riuso di vestiti, libri e giochi di seconda mano, mentre la Fondazione Crt ha scelto il Green Leap del Galileo Ferraris, progetto per il recupero di energia attraverso dossi stradali realizzati in materiali riciclabili.

"La conversione a un'economia green è una necessità, ma è anche una grande opportunità. I mestieri, le competenze, perfino le coscienze 'verdi' sono in continua crescita, come dimostrano il successo del movimento Fridays For Future e gli oltre 3 milioni di professionisti impiegati in Italia nel settore. Green Jobs è un progetto capace di guardare avanti, fornendo ai giovani le 'green skills' necessarie allo sviluppo dell'imprenditorialità in campo ambientale", afferma Anna Chiara Invernizzi, vice presidente della Fondazione Crt e presidente della Commissione Ambiente di Acri.

"La Compagnia di San Paolo, con la Missione Educare per Crescere Insieme dell'Obiettivo Persone vuole contribuire al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo 4 dell'Agenda Onu 2030: garantire un'istruzione di qualità, inclusiva", afferma il segretario generale Alberto Anfossi. "I ragazzi e le ragazze si sono messi in gioco in prima persona, hanno lavorato in team, hanno proseguito il loro progetto a distanza con determinazione.

Dare vita alla loro mini impresa green li ha motivati e ha reso possibile un apprendimento approfondito sui temi della green economy e della sostenibilità ambientali".

I team vincitori delle competizioni regionali avranno la possibilità di partecipare all'evento finale nazionale che si terrà in diretta streaming il 21 maggio, dove saranno chiamati a raccontare il proprio progetto a tutta la Community Green Jobs.

(ANSA).