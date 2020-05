Giovani e sport, al via il progetto Play Your Future

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - A caccia di giovani che vogliano lavorare nel mondo dello sport: è l'obiettivo di Play Your Future. L'iniziativa, lanciata da 1 Caffè Onlus con il patrocinio della Città di Torino e in collaborazione con il gruppo internazionale che opera nella sport industry Awe Sport, si rivolge ai ragazzi torinesi tra i 18 e i 25 anni.

Attraverso una piattaforma online è possibile iscriversi per ricevere gratuitamente un libro-sfida, necessario al percorso formativo e d'approfondimento per accedere all'esame finale: i più meritevoli si guadagneranno un posto per uno stage retribuito presso le aziende che parteciperanno al progetto. La prima ad aderire è stata Awe Sport, una squadra di cinquanta persone che opera a livello internazionale nel mondo sportivo, che offrirà un posto nella sede di Torino da febbraio a luglio 2021. Un modo per provare a ripartire e trovare la propria strada in un momento complicato come questo, determinato da un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. (ANSA).