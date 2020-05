Fase 2: Piemonte, da lunedì 52 treni in più

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Da lunedì prossimo nei giorni feriali in Piemonte circoleranno 457 treni, 52 al giorno in più rispetto agli attuali. Lo annuncia l'assessore ai Trasporti della Giunta Cirio, Marco Gabusi.

"Attuiamo il cronoprogramma stabilito - spiega Gabusi - e senza aspettare le indicazioni del Governo continueremo a potenziare progressivamente il servizio. Fin dall'inizio dell'epidemia abbiamo lavorato di concerto con i gestori dei servizi ferroviari per poter assicurare un servizio coerente, passando da una fase iniziale di 245 treni al giorno (28% rispetto alla normale offerta di 859 treni), a una seconda di 405 (47%), per giungere ai 457 (54%) della prossima settimana.

Stiamo gradualmente reinserendo i treni tenendo conto delle necessità di ogni territorio. Continueremo ad aumentare il servizio, puntando a ripristinarlo al 100% quando apriranno le scuole e la richiesta sarà decisamente superiore".

I nuovi orari, in vigore da lunedì 18 maggio, sono consultabili sui siti di Trenitalia e Gtt. (ANSA).