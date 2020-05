E' boom di guariti, sono 938 in un giorno

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Boom di guariti dal Coronavirus in Piemonte: il bollettino quotidiano emesso dall'Unità di crisi regionale riporta un incremento di 938 rispetto a ieri, portando il totale a 9941, mentre altri 3166 pazienti sono considerati in via di guarigione.

Sul fronte dei nuovi contagi, il dato è un po' più alto rispetto agli ultimi giorni, +169, ma anche è superiore il numero dei nuovi tamponi processati, 6717 per un dato complessivo di 224.788.

I decessi registrati oggi sono 32, di cui 5 nella giornata odierna, per un totale di 3460 morti positivi al Coronavirus dall'inizio della pandemia. Nuovo calo significativo dei ricoverati in terapia intensiva: -14 rispetto (in totale sono 122); negli altri reparti -42 (in totale 1858) . Le persone in isolamento domiciliare sono 10.511. (ANSA).