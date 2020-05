Torino tra 4 finaliste per titolo Capitale Verde Europea

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Dijon, Grenoble, Tallin e Torin: sono le finaliste per il titolo di Capitale Verde Europea 2022, riconoscimento della Commissione Europea per l'impegno a tutelare e migliorare l'ecosistema urbano e a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. Diciotto le città candidate che hanno presentato dossier valutati in base a 12 criteri, adattamento ai cambiamenti climatici, mobilità urbana, gestione di suolo, rifiuti e acque, natura e biodiversità, qualità dell'aria, inquinamento acustico, crescita verde e innovazione tecnologica sostenibile, prestazioni energetiche e governance.

Ora le quattro città rimaste devono presentare una strategia di comunicazione, con piani d'azione, sulle attività che intendono realizzare in caso di vittoria. "La Città di Torino - sottolinea l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - intende fare leva sull'eventuale riconoscimento per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei cittadini nella scelta di comportamenti sempre più virtuosi, convinti che è proprio in questa chiave che si possano vincere le sfide della sostenibilità e della resilienza, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità". Alla vincitrice vanno 350 mila euro per avviare i progetti. (ANSA).