Maxi rissa tra bande rivali, un ferito grave a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Maxi rissa oggi pomeriggio in corso Vercelli, a Torino. A fronteggiarsi con mazze da baseball, manganelli telescopici e persino cartelli stradali, dopo una lite fra due persone in apparenza per futili motivi, due gruppi rivali: uno formato da italiani e romeni, l'altro da cittadini di varia nazionalità. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato cinque persone. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Due le persone rimaste ferite, una delle quali in prognosi riservata per una ferita al collo. (ANSA).