Coronavirus, guariti oltre quota 9000, nuovi contagi 113

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Ha superato quota 9000 il numero dei pazienti guariti dal Coronavirus in PIemonte, con i nuovi 272 casi comunicati oggi nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale. In linea con l'andamento di ieri i contagiati, +113 dopo il responso di altri 4288 tamponi processati. Le vittime sono 28, per un totale dall'inizio della pandemia di 3428.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva dei pazienti Covid, in totale 136 (+1 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti c'è stata un calo di 121 pazienti (in totale sono 1900). I pazienti 'in via di guarigione sono 3274; le persone in isolamento domiciliare 11.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 218.071, di cui 120.333 risultati negativi.

