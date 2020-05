Coronavirus: calano positivi Asl To3,Pinerolo chiude reparto

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Da qualche settimana sta progressivamente diminuendo il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali dell'Asl To3. "Un segnale incoraggiante per la fase 2 appena avviata - spiega una nota - che si traduce nella possibilità di riaprire i reparti che nella fase più acuta dell'emergenza erano stati adibiti al trattamento dei malati Covid-19, riportandoli all'attività ordinaria".

A cominciare dall'ospedale di Pinerolo, che ha ripristinato il reparto di Medicina del 3° piano, ora occupato da 28 pazienti no Covid. e che conta ormai 'solo' 20 pazienti Covid quando nel picco erano oltre 100.

Stessa tendenza si riscontra nell'intera Asl To3. A Rivoli, dove già il 25 aprile era stato chiuso un primo reparto Covid, oggi ci sono 72 pazienti Covid a fronte di un picco di 160. A Susa 2 invece dei 30 del picco.

"Finalmente è scesa la pressione sui nostri ospedali - dice il direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso - l'attenzione resta comunque alta, ma ora possiamo concentrarci sulla fase territoriale, sulle persone in via di guarigione e su una graduale ripresa delle attività ordinarie". (ANSA).