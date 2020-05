Balon riapre ma sul web, nasce 1solo.com

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Il Balon, luogo storico di ritrovo per i torinesi e i turisti amanti dell'antiquariato e del vintage, primo mercato delle pulci italiano nato nel 1847 quanto Torino era capitale d'Italia, si trasferisce sul web.

Nasce la piattaforma 1solo.com sulla quale si potrà vendere, comprare e trattare solo prodotti unici e originali grazie alla vendita diretta effettuata da professionisti del settore e, in futuro, anche selezionati collezionisti.

Lo annuncia la Città di Torino in una nota che ricorda che "il Balon, organizzato a partire 1987 dall'Associazione del Commercianti del Balon, si svolge ogni sabato nel suggestivo in Borgo Dora e, ogni seconda domenica del mese, nella sua edizione più grande, con oltre 350 espositori, chiamata Gran Balon".

La piattaforma 1solo.com è realizzata con l'Agenzia Magma Marketing con lo scopo di sostenere il commercio tradizionale e l'artigianato mantenendone le caratteristiche. "Il Balon potrà rinnovarsi - dice Marco Giusta, assessore a Decentramento e Periferie - nell'ambito del progetto AxTO realizzato dalla Città per ridisegnarne il futuro. Un progetto 'nato dal basso' che speriamo sia di stimolo per altre realtà". (ANSA).