Assiolo intrappolato salvato da proprietario casa

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - E' stato rimesso in libertà l'assiolo, uno dei più piccoli rapaci notturni, che rimasto intrappolato in un camino a Jovenceaux di Sauze d'Oulx (Torino).

Il volatile - spiega la Città Metropolitana di Torino - è stato salvato grazie alla sensibilità del proprietario dell'abitazione, che lo ha sentito muoversi per cercare di mettersi in salvo:: è stato liberato grazie alla demolizione parziale del muro che lo imprigionava.

L'assiolo è stato poi recuperato dagli agenti faunistico-ambientali della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, contattati dai guardiaparco del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, che fa parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.

Il controllo effettuato da un veterinario dell'Asl TO 3, ha consentito di appurare che il volatile era in buone condizioni di salute. Nella serata dell'11 maggio l'Assiolo è stato liberato dagli agenti faunistico-ambientali della Città Metropolitana, che hanno operato in collaborazione con i guardiaparco dell'Ente Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie. (ANSA).