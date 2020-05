Zooprofilattico Torino riparte a pieno regime

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Riprendono, con l'attuazione del piano del rientro al lavoro in sicurezza, tutte le attività di controllo dell'Istituto Zooprofilattico Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta, compresi i piani speciali e le attività di supporto delle produzioni e dell'intera filiera alimentare. Ma anche nel periodo di misure più stringenti anti-contagio Coronavirus, il lavoro delle "attività indifferibili e urgenti" per garantire la sicurezza dei consumatori è proseguito dovendo far fronte, tra l'altro, a 16500 analisi di ricerca Covid nei tamponi eseguiti in tutto il Piemonte e all'aumento dei campioni di carni bovine dovuto alla crescita (+30%) delle macellazioni durante il lockdown "Le analisi della Struttura Controllo Alimenti non si sono fermate nemmeno per un giorno, -spiega il direttore generale dell'Istituto, Angelo Ferrari - nonostante le difficoltà dovute alla riduzione del personale per garantire il distanziamento sociale nei locali del laboratorio".

Un grande sforzo di tutto il personale dei laboratori - aggiunge il presidente dello Zooprofilattico, Giorgio Gilli - che ha consentito all'ente di eseguire, oltre alle attività istituzionali, circa 16500 analisi per la ricerca di Covid-19 sui tamponi consegnati dagli ospedali nel nuovo laboratorio allestito in poco più di un mese". (ANSA).