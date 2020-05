Salone Libro: Portici di Carta e Colti protagonisti a Extra

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - La manifestazione torinese Portici di Carta, in collaborazione con Colti - Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, propone una nuova iniziativa di promozione del libro e della lettura. L'occasione è data dal Salone Extra, l'edizione straordinaria del Salone Internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 17 maggio, con il suo ricco palinsesto di eventi in live streaming.

Ispirandosi agli autori, ai libri presentati e ai temi trattati nei quattro giorni, ogni libraio potrà pensare a una libera reinterpretazione del programma, con vetrine dedicate, letture, iniziative di vario tipo, che potrà documentare e promuovere utilizzando i social media (con gli hashtag #SalToEXTRA #SalToInLibreria). Le immagini delle vetrine e delle iniziative più originali realizzate dalle librerie verranno mostrate e commentate durante gli eventi in live streaming programmati dal 14 al 17 maggio sul sito salonelibro.it. (ANSA).