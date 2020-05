Moria di api in Langa, multato agricoltore

(ANSA) - CUNEO, 11 MAG - Nei giorni scorsi era stata segnalata una moria di api nella zona di Farigliano (piccolo centro delle Langhe in provincia di Cuneo), così sono scattati i controlli di carabinieri forestali di Ceva e polizia locale del paese, che hanno scoperto l'uso fuorilegge di un prodotto a base di zolfo su un frutteto.

Il prodotto era stato sparso mentre era in corso la melata (la secrezione zuccherina presente sulle foglie e creata da alcuni insetti attraverso la linfa) di cui le api si nutrono così come del polline dei fiori. Irrorare alcuni tipi di antiparassitari in questa stagione è vietato: al titolare dell'azienda agricola è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.200 euro. (ANSA).