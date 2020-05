Ha malore, carabinieri trovano in casa serra marijuana

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Un uomo è stato arrestato la scorsa notte in una abitazione del centro di Torino, dove i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale per una intossicazione da cannabis. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un amico, che ha telefonato al 112 preoccupato per le condizioni di salute del proprietario di casa.

Nell'appartamento sono stati trovati dieci vasetti contenenti marijuana essiccata, 80 grammi della stessa sostanza sparsi nelle stanze e due serre per la produzione di marijuana con 46 piante. Trasportato all'ospedale Molinette per le cure del caso, è stato arrestato per possesso e produzione di droga.

