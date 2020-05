Chiuso dormitorio, avvocato minaccia ricorsi

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Rischia di finire in tribunale la questione dei senzatetto di Torino, che da una settimana dormono davanti al Palazzo di Città, dopo la chiusura del sito temporaneo di piazza d'Armi. "Abbiamo avuto interlocuzioni con la Questura e la Prefettura mentre l'amministrazione cittadina ha rifiutato qualsiasi dialogo, non ha mai risposto - sostiene l'avvocato Gianluca Vitale - Se il Comune non darà risposte saremo costretti a chiederle ai giudici".

Sono ancora una trentina le persone senza fissa dimora che dormono in tende e sacchi a pelo davanti al Municipio: "È una situazione emergenziale creata dall'amministrazione - prosegue l'avvocato Vitale - Nonostante le normative raccomandassero di non chiudere le strutture, perché siamo ancora in emergenza, è stata chiusa quella in piazza d'Armi che consentiva a più di 150 persone di dormire e consumare un pasto, che veniva comunque distribuito dalle associazioni e non dal Comune".

In attesa di definire l'eventualità di ricorsi, "ora occorre trovare con urgenza una sistemazione a queste persone" conclude l'avvocato.

I senzatetto in piazza non hanno possibilità di accedere ai bagni pubblici e si recano a Porta Palazzo o ai bagni chimici dei Giardini Reali. "Si tratta di migranti ma anche di italiani, persone disabili e malate - spiegano dal presidio - Non abbiamo avuto nessuna spiegazione per la chiusura del sito di piazza d'Armi", dove continua a dormire una quarantina di persone.

"Alcuni di noi sono senza documenti ma il vero problema è che siamo senza casa", conclude Sambu, uno dei ragazzi in piazza.

