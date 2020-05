'C'è Fermento' slitta al 20121, a Natale nuova rassegna

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Viene rinviato al 2021 'C'è Fermento', il salone della birra artigianale previsto per l'inizio dell'estate a Saluzzo (Cuneo).Ma nel 2020 ci sarà un nuovo appuntamento, a dicembre o. Lo annunciano gli organizzatori, la Fondazione Amleto Bertoni che sta lavorando al progetto del mini Salone dedicato alle birre di Natale e ai birrifici del territorio- La rassegna sarà inoltre l'occasione per valorizzare le Antiche Scuderie di Saluzzo, recentemente recuperate, e annunciare le date dell'edizione 2021 di 'C'è Fermento' e la selezione dei birrifici e delle cucine partecipanti.

"La certezza di non poter realizzare la manifestazione con le caratteristiche vincenti con cui è sempre stata pensata, la consapevolezza che sarà ancora lungo e articolato il percorso di normalizzazione della nostra socialità, ci costringe a malincuore ad annullare - spiega Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni - Ma, come già per altri importanti nostri eventi, vogliamo rimodulare il nostro calendario ed essere pronti ad un prossimo ritorno all'incontro.

Lo faremo a piccoli passi, seguendo al meglio le indicazioni governative e sanitarie". (ANSA).