Tardelli a Chiellini "L'odio genera odio"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juve e uomo di spicco nel direttivo Aic. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L'odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da Capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l'avversario anche nella lotta più dura". Così, in un post pubblicato sul proprio profilo di Facebook, Marco Tardelli commenta le affermazioni contenute nella autobiografia di Chiellini, critiche senza mezzi termini sui comportamenti e gli atteggiamenti degli ex compagni Felipe Melo (nella Juventus) e Mario Balotelli (in Nazionale), i quali hanno già replicato direttamente. (ANSA).