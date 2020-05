Droga: tenta di corrompere poliziotti, arrestato

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Si lancia dal balcone della sua abitazione a Torino per sfuggire al controllo di polizia e poi tenta di corrompere gli agenti: si tratta di un ventiquattrenne,, che è stato arrestato per spaccio. La polizia è intervenuta dopo avere intercettato un cliente che usciva dalla sua abitazione in via Luini. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento si è gettato dal secondo piano, ferendosi alle gambe. Poi ha offerto ai poliziotti 5 mila euro; al loro rifiuto ha iniziato a insultarli e sputare.

Nella sua abitazione sono stati trovati una decina di grammi di stupefacente e 900 euro in contanti, oltre al necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Altri controlli hanno accertato che era destinatario di un ordine di carcerazione e di un provvedimento di custodia cautelare in carcere risalenti al 2018 e al 2019. (ANSA).