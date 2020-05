Droga: cocaina cucinata in casa, 4 arresti

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Cucinare la cocaina per ricavarne del crack, confezionare le dosi di droga in modo che sembrassero caramelle. Queste le soluzioni adottate nel Canavese, in provincia di Torino da un gruppo di spacciatori individuato dai carabinieri. Quattro giovani di Castellamonte e San Giorgio Canavese, di età compresa fra i 23 e i 31 anni, sono state arrestate.

Il laboratorio per la produzione della droga era in un appartamento di San Giorgio. Alcune persone avevano segnalato un odore insolito e il continuo viavai di ragazzi. La perquisizione ha permesso di trovare 210 dosi di cocaina (circa 130 grammi), 190 scaglie di crack (circa 90 grammi) e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, che venivano camuffate da caramelle con involucro viola.

