Coronavirus: a Verduno arrivano primi pazienti no Covid

(ANSA) - ALBA, 10 MAG - E' cominciato oggi il trasferimento dei primi pazienti non Covid all'interno dell'ospedale di Verduno. SI tratta di trenta ospiti in arrivo dal reparto di Medicina dell'ospedale di Bra che rappresentano l'inizio dell'attività ospedaliera della nuova struttura dell'Asl Cn2, se si esclude l'apertura "straordinaria" per l'attivazione del reparto Covid durante questa emergenza sanitaria.

Domani partiranno anche le attività di Day Hospital oncologico ed ematologico. (ANSA).