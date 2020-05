Calcio: Dybala non si ferma, allenamento anche di domenica

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - La guarigione dal coronavirus, i test, le prime corse. Non perde tempo Paulo Dybala, che anche oggi si è allenato alla Continassa. Da solo. L'argentino, che soltanto mercoledì ha annunciato al mondo di avere sconfitto il virus, ha approfittato della domenica per recuperare il tempo perso e mettersi alla pari dei compagni, di nuovo in campo domani per delle sedute individuali.

In attesa di conoscere se e quando si tornerà a giocare, il numero dieci corre verso il pieno recupero. L'allenamento solitario è durato all'incirca tre ore, poi il campione della Juventus si è spostato nel vicino Jhotel per farsi la doccia e cambiarsi. (ANSA).