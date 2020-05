Fase 2: weekend di controlli a Torino, evitare assembramenti

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Nel primo weekend della fase 2 a Torino e provincia sono stati disposti controlli speciali per evitare gli assembramenti.

Oltre al presidio fisso delle forze dell'ordine nei quartieri Barriera di Milano e Aurora, deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Torino Claudio Palomba dopo le tensioni delle scorse settimane, in giornata sono previsti anche controlli legati alla ripartenza dei servizi take-away e asporto in bar e ristoranti.

Particolare attenzione verrà posta anche nelle ore serali, per evitare che le eventuali code in alcune zone della città dove sono concentrati ristoranti e pizzerie si trasformino in assembramenti non autorizzati, una delle ragioni che ha indotto la Regione a ritardare di qualche giorno l'ok ai take-away di Torino rispetto al resto del Piemonte.