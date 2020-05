Fase 2: balzo guariti in Piemonte, ma ancora morti e contagi

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Balzo dei guariti in Piemonte: l'Unità di Crisi della Regione comunica che i pazienti negativi ai due test di verifica al termine della malattia sono 508 più di ieri, per un totale di 8.195, più altri 3.098 in via di guarigione. Si tratta del dato maggiore dall'inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Lieve incremento, però, dei ricoverati in terapia intensiva, tre più di ieri per un totale di 143.

In calo le vittime, 26 quelle comunicate oggi, di cui al momento solo cinque quelle registrate nella giornata di oggi, stabili i contagi, 181 in più di ieri, per un totale di 28.549 positivi dall'inizio dell'emergenza.

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.781. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 205.800, di cui 112.800 risultati negativi. (ANSA).