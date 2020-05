Torino, sui mezzi pubblici anche dispenser di gel

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Sui mezzi pubblici torinesi, oltre ai dispenser di mascherine, sono in arrivo anche quelli di gel disinfettante. Ad annunciarlo è Gtt che traccia un bilancio dei primi giorni della Fase 2 per il trasporto pubblico. L'a.d.

Giovanni Foti evidenzia che "dopo la prima settimana di parziale uscita dal lockdown emerge un servizio caratterizzato da mezzi puliti, regolari, sicuramente adeguati ai livelli della domanda in questo momento".

Per questa nuova fase Gtt ha messo in campo 510 bus e 105 tram, per un totale di 10 mila corse giornaliere con 1200 conducenti, il che significa praticamente la fine della cassa integrazione per il personale di guida. Fra i servizi di rinforzo e prevenzione anti contagio Gtt ha previsto 10 bus con conducente pronti a entrare in servizio in caso di affollamento, 150 addetti, affiancati dai vigili, a presidio delle fermate più frequentate per prevenire assembramenti e fornire informazioni, e misure specifiche per la linea 4, come frequenza simile a quella dei giorni feriali anche al sabato e istituzione di una navetta di collegamento da piazza della Repubblica all'Ospedale Giovanni Bosco.

Per quel che riguarda l'utilizzo si confermano carichi medi di circa il 20% per bus, tram e servizio ferroviario metropolitano e del 15% per la metro. (ANSA).