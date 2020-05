Teatro: Regio Torino vuol ripartire, proposta maestranze

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Si intitola 'La Musica che cura' ed è la proposta che una corista, Corallina de Maria, e la musicologa Laura Cosso, hanno inviato al sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz. In attesa della prossima stagione, l'obiettivo è quello di "riaprire alla città" il teatro, a cominciare dal suo foyer, per incontri e spettacoli con artisti, psicologi, cantanti, scenografi e sceneggiatori. Il tutto in sicurezza, seguendo le rigide misure previsti per evitare i contagi da coronavirus, ma in modo da tenere in vita "l'anima del teatro".

L'idea di fondo è simile a quella lanciata nei giorni scorsi da Gabriele Vacis per il Teatro Stabile di Torino. "La funzione dell'arte e della bellezza è da sempre collegata alla cura dell'anima - si legge nella proposta inviata a Schwarz - quindi la chiusura del teatro non è solo una questione economica, ma psicologa, è una ferita". "Ricevo molte proposte e le valuterò tutte - dice Schwarz - ma per ora i teatri sono sigillati, come abbiamo ribadito oggi in videoconferenza con i sovrintendenti.

Non posso andare contro la legge, ma capisco il disagio dei lavoratori. Ora aspettiamo il prossimo decreto sperando in qualche finestra, si potrebbe cominciare con visite guidate all'interno del teatro". (ANSA).