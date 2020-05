Scoppio Quagnento, fissata udienza su quesito legali

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAG - E' stata fissata il 28 maggio, alle, 12 l'udienza davanti al gip Paolo Bargero per decidere sull'istanza di giudizio abbreviato avanzata dai difensori di Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati dell'esplosione della cascina di Quragnento (Alessandria) che all'inizio dello scorso novembre causò la morte di tre vigili del fuoco.

Vincento, 56 anni,-reo confesso in carcere a Ivrea (Torino) - e la moglie 54enne - ancora a piede libero - sono accusati di omicidio doloso plurimo, lesioni volontarie, crollo doloso, truffa all'assicurazione e calunnia nei confronti del vicino di casa.

I legali hanno sollevato il quesito sulla legittimità costituzionale della Legge 33/2019 che vieta il rito abbreviato a chi risponde di reati per i quali è previsto l'ergastolo.

Ovvero, se rispetti i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. Il 28 maggio si deciderà se sottoporlo alla Corte Costituzionale a Roma o se, considerandolo "manifestatamente infondato", iniziare il processo in Corte d'Assise (la prima udienza era stata fissata il 4 maggio, poi slittata). (ANSA).