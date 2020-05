Museo Accorsi-Ometto, prosegue campagna social

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Anche per il mese di maggio, lo spazio virtuale di racconto e di condivisione del Museo Accorsi Ometto resta aperto e fruibile - nonostante la chiusura delle sale museali - attraverso video, immagini, storie e curiosità pubblicate sui canali social con l'hashtag #laculturanontiabbandona.La programmazione prevede una serie di rubriche che vogliono raccontare, durante tutta la settimana, i molteplici aspetti delle collezioni del Museo Accorsi-Ometto. I post escono su Facebook e su Instagram.

Tra gli appuntamenti, a cadenza settimanale, due sono dedicati ai ragazzi. Si chiamano #almuseolostesso e prevedono il lunedì attività per i bambini della scuola primaria, a cura dei Servizi Educativi, con giochi e racconti sugli oggetti più insoliti del Museo e il mercoledì per gli studenti della scuola secondaria, storie e curiosità sulla vita quotidiana dei nobili, come si vestivano, cosa mangiavano e quali erano i passatempi preferiti.

Il martedì #dentrolopera: un approfondimento sui capolavori del Museo Accorsi-Ometto; il giovedì #collezioniaccorsi: dalla porcellana, alla pittura, passando per gli orologi, i cristalli, i mobili, gli arazzi; il venerdì #tesoridarchivio; il sabato #aspassoinmuseo: le sale del Museo verranno descritte una per una in una sorta di tour virtuale che rappresenta anche la storia del gusto collezionistico di Pietro Accorsi; la domenica #ilmondodiaccorsi: attraverso i post del direttore del Museo, Luca Mana, si scopriranno i personaggi e le storie che hanno reso Pietro Accorsi uno dei protagonisti dell'arte del secolo scorso, un vero e proprio viaggio nella storia del Novecento.

