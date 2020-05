Fase 2: i ragazzi del Boselli 'Cara scuola di te mi manca'

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Cara scuola di te mi manca". Due video raccontano la solitudine e la nostalgia dei ragazzi dell'Istituto Boselli di Torino, da oltre due mesi a casa per il Coronavirus, lontani dai loro compagni e dai professori. Li hanno realizzati i docenti Marcello Pellegrino e Paola Gagnor con i ragazzi di due terze dell'indirizzo socio-sanitario, in soli tre giorni.

Ogni ragazzo mostra un cartello con una breve frase: 'della scuola mi manca il confronto', 'della scuola mi mancano le mie amiche', 'le chiacchierate davanti a scuola', 'ridere a crepapelle', 'i vostri sguardi', 'il suono della campanella', 'gli scontri e incontri'.

"Che cosa mi manca di più della scuola? I profumi", dice alla fine dei due video il professore Pellegrino. "Certo questo non li fa entrare" aggiunge indicando il tablet che ha in mano e dà un pugno contro il vetro che va in frantumi. (ANSA).