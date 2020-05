Cirio 'preoccupato, fine settimana sarà test'

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Ovvio che la gente abbia voglia di uscire, ma vedo tante foto di situazioni poco responsabili.

Questo fine settimana sarà un test importante, sono preoccupato". Così il governatore Alberto Cirio sull'andamento dei contagi in Piemonte. "La possibilità di tornare a una vita normale dipende molto dal comportamento di ciascuno di noi", aggiunge Cirio, che indica in lunedì "il giorno in cui avremo una prima valutazione di questa seconda Fase". (ANSA).