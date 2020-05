Coronavirus: Cirio assegna a Marnati delega su ricerca Covid

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Nuova delega, alla 'Ricerca Covid', per l'assessore all'Innovazione del Piemonte, Andrea Marnati. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio nella conference call di oggi per fare il punto sulla gestione dell'emergenza.

"Avendo Marnati le deleghe su Innovazione, Ricerca e Università - ha detto Cirio - ho aggiunto per lui anche la 'Ricerca Covid': si occuperà di sviluppare la rete dei laboratori piemontesi. Un tempo ogni ospedale aveva il suo, poi si sono chiusi, facendo cessare in alcuni casi anche delle eccellenze. Questo errore di valutazione che va indietro nel tempo non si deve più fare".

Cirio ha ricordato anche che Marnati fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus si era attivato con gli atenei piemontesi per la certificazione di reagenti 'made in Piemonte'.

