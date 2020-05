Ascom, psicologi per aiutare i commercianti

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Arrivano gli psicologi per i commercianti. Ascom Confcommercio Torino apre uno sportello di ascolto in collaborazione con gli psicologi aderenti alla Sipap, Società Italiana Psicologi Area professionale. Il servizio sarà dedicato alle 16.000 aziende associate della provincia e alle imprese interessate ai servizi offerti dall'associazione. È previsto un primo ascolto/accoglienza telefonica (15 minuti circa) necessario per illustrare il problema. Se sarà ritenuto necessario, verrà proposto un altro colloquio gratuito in videochiamata. Il servizio ha una caratteristica di assoluta riservatezza. "Sono molte le insidie che possono contribuire ad abbattere psicologicamente un imprenditore o un suo dipendente, il timore di non farcela, di non avere alcun sostegno da parte delle Istituzioni fino al rischio di rimanere vittima di fenomeni criminali quali usura, estorsione e truffe", spiega Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino. "il nostro sportello vuole essere una prima risposta al disagio psicologico che tanti imprenditori vivono oggi". (ANSA).