Alessandria riapre le 13 fontane cittadine

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAG - La città di Alessandria sta riaprendo le 13 fontane che abbelliscono gli angoli più belli e suggestivi. Dalle 2 classiche 'circolari' di piazza Matteotti, a quelle dei giardini della stazione, a quella 'monumento' ai Marinai d'Italia, nei giardinetti di fronte alla ex caserma Valfrè. La gestione è affidata alla partecipata comunale Amag Reti Idriche. "Vederle di nuovo zampillanti d'acqua proprio in questi giorni di emergenza sanitaria rappresenta un segnale davvero importante e beneaugurante per tutta la comunità", sottolinea il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. (ANSA).