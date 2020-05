Uccise padre violento, Azzolina 'esame per ripartire'

"Alex era a un passo dall'Esame di Stato. E lo farà". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina interviene sulla vicenda di Alex Pompa, il 18enne che ha ucciso a coltellate il padre violento nella loro abitazione di Collegno (Torino). "L'esame non cancellerà questa tragedia. Ma quel titolo di studio sarà importante per Alex, per ripartire, per guardare al futuro - prosegue Azzolina su Facebook - E spero possa proseguire, iscrivendosi all'Università. Ritrovando, nel tempo, la sua strada, la sua serenità. Lo studio ci fornisce i mattoni su cui si costruisce il futuro".

Gip, dubbi su legittima difesa - Ha agito con "inaudita" e "sproporzionata violenza contro il padre, probabilmente più per rabbia/vendetta" che "per indispensabile legittima difesa". E' quanto scrive il gip Stefano Vitelli, del tribunale di Torino, nell'ordinanza con cui ha imposto il carcere ad Alex Pompa, il 18enne che lo scorso 30 aprile accoltellò il padre a Collegno (Torino). Alcuni elementi, che dovranno essere approfonditi nell 'indagine, secondo il gip non permettono di affermare con certezza che abbia agito in una "situazione di necessità difensiva proporzionata all'offesa".