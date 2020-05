Torino non cambia piani, da domani al Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Il caso di Coronavirus comunicato ieri non ferma il Torino. Domani riprenderanno regolarmente, come previsto, gli allenamenti individuali. Il giocatore, asintomatico e positivo al Covid-19 e del quale "per motivi di privacy" non è stata rivelata l'identità, è stato isolato ed è in quarantena domiciliare, per tutti gli altri invece riapriranno le porte del Filadelfia. A partire da domani mattina, infatti, Belotti e compagni potranno presentarsi volontariamente ai cancelli del quartier generale granata: potranno correre sui due campi, a gruppi di 3 o massimo 4 per terreno di gioco, per tornare a calcare il prato e svolgere sedute atletiche.

Vietato l'accesso agli spogliatoi e alle palestre, i calciatori dovranno arrivare al 'Fila' già cambiati e non potranno utilizzare le docce. Si tratta di sedute facoltative, dunque sta ad ogni granata decidere se presentarsi o meno al Filadelfia. (ANSA).