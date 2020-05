Juve: Sarri aspetta ancora il ritorno di 6 stranieri

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - La Continassa continua ad accogliere i giocatori della Juventus per gli allenamenti individuali. I lavori sono ripresi ufficialmente martedì e stanno proseguendo, giorno dopo giorno, nel rispetto delle regole per prevenire il contagio da Covid-19. Arrivi scaglionati, niente palestre e spogliatoi, gruppi ristretti di lavoro: così Bonucci e compagni sono tornati a correre sul terreno del Jtc, tra parte atletica e qualche esercizio con il pallone.

Nei prossimi giorni si rivedrà anche Paulo Dybala, ufficialmente e definitivamente guarito dal Coronavirus, mentre Maurizio Sarri aspetta ancora il ritorno degli stranieri dal Sud America, dai brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa fino all'argentino Gonzalo Higuain, così come di Matthijs de Ligt dall'Olanda e Adrien Rabiot dalla Francia. (ANSA).