Grappe per foresta in Kenya, progetto Berta-Treedom

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - La grappa per il rimboschimento.

Distillerie Berta (di Mombaruzzo, nell'Astigiano), già protagonista di una raccolta fondi, avviata con l'Associazione Produttori del Nizza Docg, per l'emergenza Covid-19, dedica due prodotti, 'Grappa Invecchiata Elisi' e 'Grappa Unica per l'Ambiente', per dare, in collaborazione con la piattaforma Treedom web, "un contributo concreto al riequilibrio del pianeta tramite la riforestazione".

Con l'acquisto di uno dei due prodotti si contribuisce alla creazione della 'Foresta Berta' che, grazie a Treedom sta prendendo forma in Kenya: a ogni ordine verrà infatti piantato un nuovo albero che sarà regalato al cliente e porterà il suo nome. Tramite un codice il proprietario lo potrà visualizzare on line e seguirne la crescita, passo dopo passo.

"Il beneficiario principale del lockdown è stata la natura. - afferma la famiglia Berta - Mentre l'uomo ha vissuto un momento complicato, di paura e incertezza, la natura ha ricominciato a respirare, finalmente più libera e pulita. La nostra volontà è quella di ricominciare (finalmente!) senza dimenticarci che solo proteggendo la natura saremo in grado di prevenire momenti catastrofici futuri che potranno in qualche modo condizionare la nostra esistenza. (ANSA).