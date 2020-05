Ferisce figlio che difende madre, arrestato marito violento

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Due arresti da parte dei carabinieri per maltrattamenti in famiglia nel torinese. In entrambi i casi un uomo ha aggredito o minacciato la vittima davanti ai figli.

A Bruzolo un quarantenne di origini rumene si è scagliato contro la moglie con un coltello da cucina. Uno dei due figli ha cercato di difenderla rimediando ferite guaribili in dieci giorni mentre l'altro è riuscito a chiamare i carabinieri.

Questa notte a San Giorgio Canavese un quarantenne, che non accettava la separazione della moglie e la perseguitava da giorni, è stato arrestato dopo l'ennesima lite violenta, davanti ai figli minorenni. Qualche giorno prima i carabinieri erano già intervenuti denunciandolo, per lui ora sono scattate le manette.

Diventano così dieci gli arresti effettuati dai carabinieri nelle ultime settimane per maltrattamenti in famiglia nel torinese. L'Arma ricorda che, oltre a chiamare il 112, le donne vittime di violenza possono contattare il numero dedicato 1522.

