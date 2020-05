Fase 2: Piemonte, bonus da 13mln euro per 10mila ambulanti

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Anche gli operatori ambulanti dei mercati del Piemonte riceveranno il bonus a fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le attività colpite dal lock-down per l'emergenza Coronavirus.

Lo annunciano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore al Commercio, Vittoria Poggio, al termine delle giornate di incontri con i rappresentanti della categoria, a cui ha preso parte anche l'assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone.

A beneficiare del Bonus Mercati, 1.500 euro per gli ambulanti non alimentari e 500 euro per quelli alimentari, per un valore complessivo di 13 milioni di euro, saranno circa 10 mila commercianti, 7 mila non alimentari e 3 mila alimentari.

"Gli ambulanti sono il secondo passo del Bonus Piemonte - spiegano il presidente Cirio e l'assessore Poggio -. La prossima settimana incontreremo le altre categorie del commercio in sede fissa, perché estenderemo il più possibile il bonus a tutti coloro che sono stati colpiti duramente da oltre due mesi di inattività".

Anche in questo caso la procedura per accedere al bonus sarà immediata e semplice: tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via pec per indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà accreditato nell'arco di qualche giorno.

Il Bonus Piemonte, rivolto anche ad altre categorie del commercio e dell'artigianato danneggiate dall'emergenza Covid, è uno dei pilastri di Riparti Piemonte, il Piano da oltre 800 milioni di euro con cui la Regione sosterrà la ripartenza di imprese e famiglie nella Fase 2. (ANSA).