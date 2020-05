Coronavirus:Photo Action per Torino,immagini in beneficienza

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Le foto di cento artisti, italiani e stranieri, per la prima volta in una 'collezione' esclusiva, e a un prezzo speciale, per sostenere un progetto a scopo benefico. E' una vera e propria 'chiamata alle arti' quella idea da Guido Harari e Paolo Ranzani con l'obiettivo di dar vita a un Fondo Straordinario Covid-19 per Ugi Onlus e Città della Salute di Torino.

Sul sito www.photoactionpertorinorino.org si potranno consultare e acquistare le immagini, in edizione aperta con timbro a secco e certificate con un'apposita etichetta sul retro. L'intero ricavato della Photo Action per Torino, questo il nome dell'iniziativa, darà vita al Fondo Straordinario Covid-19, destinato a sostenere le famiglie assistite da Ugi Onlus, la cui situazione economica sia stata aggravata dall'emergenza sanitaria Covid-19, e ad erogare borse di studio per giovani medici impegnati nella unità di crisi Covid-19 della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il Fondo, che ha una natura straordinaria, erogherà contributi una tantum a famiglie selezionate dal Comitato Assistenza di Ugi Onlus su proposta della Assistente Sociale che opera all'interno della Città della Salute. Particolare attenzione sarà data al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita, diretto dalla professoressa Franca Fagioli. Quest'ultima segnalerà eventuali emergenze nell'ambito del team medico a cui destinare una borsa di studio. (ANSA).