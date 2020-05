Carciofo del sorì diventa Presidio Slow Food

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Nuovo Presidio Slow Food in Piemonte. E' quello del Carciofo astigiano del sorì, come si chiamano in dialetto i versanti collinari esposti a sud. E' prodotto nell'area delle colline delimitate dal fiume Tanaro e dai torrenti Belbo e Tiglione. "Un'antica varietà diventata con gli anni una coltivazione marginale - spiega Stefano Scavino, referente dei produttori - una pianta rustica, di raccolto tardivo (fino all'inizio di giugno) che si coltiva senza l'uso di pesticidi e con una fertilizzazione organica del terreno, associata, quando possibile, all'uso di colture di copertura".

La rinascita di questa varietà locale è cominciata 6 anni fa quando un anziano orticoltore ha donato a Stefano Scavino e ad altri contadini i carducci che custodiva da decenni. Sono così state impiantate nuove carciofaie e coinvolti altri produttori della zona tra Mombercelli, Costigliole d'Asti, Asti e Castel Boglione, A supervisionare la produzione dal punto di vista scientifico, anche un progetto di valorizzazione degli ecotipi locali piemontesi promosso Università di Torino, Cnr e fondazione Agrion. La recentissima costituzione del Presidio Slow Food permetterà ai 6 produttori di unire le forze e cercare nuovi mercati, ma già adesso il carciofo del sorì è venduto anche fuori regione, fino a Londra..

Il Presidio del Carciofo astigiano del sorì è sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (ANSA).